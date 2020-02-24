Кабинет Министров в ближайшее время восстановит должность главного государственного санитарного врача, которую ликвидировали из-за медицинской реформы. Его обязанности возложат на заместителя министра здравоохранения.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил заместитель главы Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко.

Необходимость возвращения должности чиновник объяснил угрозой эпидемии коронавируса.

"Когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на плечи главного государственного санитарного врача. Эта должность была в свое время ликвидирована, и решением правительства она будет восстановлена. В ближайшее время функции главного государственного санитарного врача будут возложены на заместителя министра здравоохранения. И я думаю, что система будет работать четко и качественно", - выразил уверенность Ляшко.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV

Какой из заместителей главы МОЗ займет должность, Лишко не уточнил.

Напомним, в Украине официально ликвидировали Государственную санитарно-эпидемиологическую службу в мае 2017 года.

Ранее "Страна" публиковала интервью с бывшим главным санитарным врачом Украины Святославом Протасом по поводу риска масштабной эпидемии коронавируса.