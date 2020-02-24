Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели, передает РИА Новости.

Во Франции, по данным ВОЗ, было зарегистрированы 12 случаев заражения и один больной скончался.

"На территории Франции больше нет случаев заболевания (коронавирусом... вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", - сказал Веран.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ заговорили о подготовке к пандемии и глобальном распространении коронавируса.

Пандемия, по определению Всемирной организации здравоохранения, – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.

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