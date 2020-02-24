В Киеве водитель легковушки и велосипедист подрались, не поделив полосу движения на дороге. Их пришлось разнимать наряду патрульной полиции.

Об этом сообщается в Facebook патрульной полиции столицы.

Полицейские направлялись на вызов, когда заметили на бульваре Леси Украинский побоище. Остановившись, чтобы разнять участников, инспекторы выяснили: водитель автомобиля Daewoo и велосипедист не поделили полосу для движения, из-за чего у них и возник конфликт на дороге.

После того как оба мужчины успокоились, они отказались от помощи медиков и полиции. Претензий друг к другу они также не предъявили и не захотели писать заявление.

Видео: YouTube/ Патрульна поліція Києва

В полиции призвали быть вежливыми на дороге и не решать недоразумения с помощью кулаков.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Одессе водители троллейбусов отпинали друг друга из-за того, что один остановился вплотную к машине другого, а последнему это сильно не понравилось.

Мы также писали, что в центре Киева образовалась пробка из-за дерущихся водителей, которые попали в ДТП.