В Киеве, 24 февраля, инспекция по парковке эвакуировала автомобиль, в салоне которого находились двое детей.

В инспекции сообщают, что они эвакуировали полностью тонированный автомобиль.

"Как оказалось впоследствии, на заднем сиденье автомобиля находились двое детей, которые были закрыты родителями. В результате патрульные догнали и остановили эвакуатор, а детей выпустили", - говорится в сюжете.

Там добавили, что, поскольку водитель был на месте, выгрузили и сам автомобиль и выписали постановление.

Отмечается, что автомобиль был тонирован с нарушением допустимых норм.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одессе угонщик похитил иномарку с помощью эвакуатора.

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