Беременная женщина, которая находилась дома с 10 детьми, отравилась угарным газом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в селе Малушка Ровенской области в двухэтажном доме, который отапливается газовым котлом.

Самому младшему ребенку в семье всего лишь 11 месяцев, а самому старшему - 14 лет. Последствия угарного газа первым на себе ощутил один из малышей, которого стошнило.

По предварительной информации, в доме были нарушены правила эксплуатации газовым котлом, что стало причиной утечки газа. Эксперты сейчас уточняют все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в Тернополе 12 учеников техникума отравились в студенческой столовой.

Также мы писали, как под Черниговом трое детей отравились неизвестным ядом. Один ребенок погиб.