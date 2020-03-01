Вскоре в Чернобыле, отселенных деревнях и по всей территории Украины зацветут вестники весны - пролески (они же подснежники).

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника призвали не срывать растения.

Об этом они написали в Facebook.

Работники заповедника рассказали, что растут ли хрупкие пролески в зоне отчуждения в диком виде - неизвестно. Но точно они сохранились там, где до аварии на ЧАЭС их выращивали любители первоцветов.

Также в заповеднике сообщили, что в Украине распространены два вида пролески: двулистная и сибирская. Они распространены в широколиственных лесах. Двулистная - преимущественно на Правобережье, сибирская - на Левобережье Украины.

"Если вы увидели под лиственными деревьями группу пролесок - не срывайте их! Пусть они радуют наш глаз живыми и служат столовыми для разных насекомых в лесу и у наших домов", - обратились к подписчикам сотрудники заповедника.

Ранее "Страна" писала, что под Чернобылем попадаются участки настоящего таежного леса.

Мы также показывали снимки оленей, сделанные в Чернобыльском заповеднике фотоловушками.