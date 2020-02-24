Коронавирус Covid-19 имеет потенциал пандемии. Пандемия, по определению Всемирной организации здравоохранения, – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.

О пандемии на пресс-конференции 24 февраля заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, как сказано в Twitter организации.

По словам Гебрейесуса, сейчас "мы не являемся свидетелями неконтролируемого глобального распространения этого коронавируса", крупномасштабных поражений и распространения тяжелых форм и большого количества смертей. Однако задумываться о пандемии необходимо.

"Обладает ли этот вирус пандемическим потенциалом? Абсолютно.

Это уже она? По нашей оценке, еще нет", - сказал глава ВОЗ.

Руководитель ВОЗ добавил, что в разных частях мира наблюдаются эпидемии, каждая из которых требует индивидуального реагирования. При этом необходимо рассматривать факты, а не поддаваться страху.

"Использование слова "пандемия" в настоящее время не соответствует действительности, но, безусловно, может вызвать страх. Мы не живем в бинарном, черно-белом мире. Это не или-или. Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - резюмировал Гебрейесус.

Ранее "Страна" цитировала заявление ВОЗ, согласно которому пик эпидемии коронавируса в Китае пройден и со 2 февраля заболеваемость идет на спад.

А на выходных в ВОЗ предупреждали, что эпидемия коронавируса скоро может выйти из-под контроля.