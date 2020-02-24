Международный аэропорт "Херсон" 24 февраля закрыт из-за сильного ветра.

Об этом сообщил журналистам директор аэропорта Виталий Кучерук, передают Украинские новости.

"Направление ветра боковое, и из-за него самолет может не удержаться на взлетно-посадочной полосе. Это крайне опасно для воздушных судов, поэтому до конца дня никаких рейсов не будем принимать и отправлять", - сказал он.

В частности, аэропорт отменил рейс из Стамбула (Turkish Airlines).

Руководитель областного Гидрометцентра Юрий Кирияк также подтвердил, что именно в районе международного аэропорта Херсон порывы ветра были сильнейшие. Они достигали 25-29 метров в секунду, тогда как по области не превышали 16-17 м/сек, и только в Нижнесерогозском районе фиксировали 20 м/с.

Напомним, что ГСЧС отчиталась о дне непогоды в Украине.

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