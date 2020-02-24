Распространение коронавируса негативно отразилось на торгах мировых бирж. В число наиболее пострадавших финансовых рынков вошла Италия, а котировки ценных бумаг итальянских компаний существенно просели.

Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Миланская биржа открылась с падения котировок на 3,4%. А к середине дня падение составило уже 6%. На 3,2% упал индекс Dow Jones, а Nasdaq - на 4,5%. Эксперты назвали сегодняшнее падение одним из крупнейших в 2000 годах. Худшей сессией фондовой биржи Милана была только состоявшаяся 24 июня 2016 года, когда Великобритания решила покинуть Европейский союз. Основной индекс Piazza Affari потерял 12,48%.

Что касается акций отдельных компаний, сильнее всего просели активы фирм, зависящих от экспорта. Так, акции Juventus упали на 11%, Salvatore Ferragamo - на 9,5%, Cnh eSt - на 8%.

Ограничения в полетах уже сказались на авиакомпаниях, туроператорах и гостиничных сетях по всей Европе. Например, акции перевозчика Easyjet подешевели на 12%, Ryanair - на 10%, а туроператора Tui - на 8,4%.

"Мы ожидаем негативного, но временного воздействия на итальянский ВВП. Основные риски связаны с компаниями, которые имеют деятельность, непосредственно связанную с туристическими потоками и сферой роскоши, и фирмами, которые имеют высокую концентрацию производственной деятельности в северной Италии", - говорится в отчете экспертов Equita.

Ранее "Страна" писала, что из-за вспышки коронавируса в Италии чемпионат страны по футболу продолжится на пустых стадионах.

Мы также сообщали, что в связи с распространением заболевания генконсульство Украины в Милане остановило работу.