В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из всех стран, где зафиксирован коронавирус. Со вторника такие же меры будут приняты на границе, через которую едут автомобили.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения и распространения на территории Украины коронавируса в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня в связи с тем, что в Италии новый виток развития заболевания зафиксирован, мы приняли решение о том, что, фактически, пассажиры, которые будут прибывать прямыми самолетами из всех стран, в которых зафиксированы подтвержденные случаи заболевания, они будут проверяться в том же режиме, в котором раньше проверялись только рейсы с азиатского направления. То есть мы, по сути, усиливаем меры безопасности", - сказал он

Премьер подчеркнул, что в связи с тем, что много граждан Украины находятся в Италии и многие из них приезжают в Украину не самолетами, а автобусами через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье, начиная со вторника там также будут предприняты аналогичные меры безопасности.

"Сегодня туда отправляется руководитель Государственной пограничной службы, чтобы лично проконтролировать, организовать эту работу", - отметил премьер.

Напомним, что в Госпогранслужбе рассказали, как будут проверять украинцев из Италии в аэропортах и на границе.

Также мы писали о том, что в "Борисполе" и "Жулянах" у пассажиров из Италии будут мерить температуру.