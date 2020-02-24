В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые наблюдают за животными с помощью фотоловушек. Одна из них зафиксировала небольшое стадо оленей.

Дневную и ночную видеозапись с прибора опубликовала в Facebook пресс-служба заповедника.

В заповеднике отметили, что фотоловушка - лучший наблюдатель за дикими животными в зоне отчуждения ЧАЭС. Одна из них сняла группу молодых оленей, которые свободно прохаживались перед камерой. При этом самое любопытное животное с интересом заглянуло в мигающий "глаз", едва не сунув мокрый нос в объектив.

"Где еще на таком расстоянии можно понаблюдать за этими лесными красавцами, грациозность и благородство которых давно известна?" - написали в пресс-службе заповедника.

Также сотрудники организации рассказали, что благородный олень начал колонизировать зону отчуждения с конца 1990 годов. Хотя и раньше этот вид копытных не был редким в Полесье.

Ранее "Страна" писала, что фотоловушки в зоне отчуждения ЧАЭС поймали быстрых серн, спешащего волка и других животных.

Также мы показывали лосей, обитающих в заповеднике.