1 марта 2020 года - Прощенное воскресенье, это последний день Масленицы.

Уже в понедельник начинается Великий пост, который будет продолжаться до Пасхи 19 апреля.

В это воскресенье люди финально празднуют проводы зимы, обедают с семьей и ходят друг другу в гости. Важнейшая составляющая Прощенного воскресенья - просить прощения у коллег, друзей, родных. А в особенности - у своих родителей и детей.

Просить прощения принято как за конкретные поступки, так и абстрактно - просто за все. Ведь известно: человек не всегда знает, что мог обидеть.

"Страна" рассказывает об истории Прощенного воскресенья, обычаях и традициях, а также публикует открытки, которые можно отправить всем своим знакомым - в знак просьбы о прощении.

Прощенное воскресенье. Что это за праздник

История Прощенного воскресенья уходит своими корнями в древние времени. Перед Пасхой христианские монахи в Египте на 40 дней. Таким образом они хотели почтить память Иисуса Христа, который провел там это же время.

Некоторые монахи не возвращались. Они погибали в песках, от жажды или были растерзаны животными. Понимая, что они больше могут не увидеть близких, монахи просили прощения у своих близких и сами все им прощали. Со временем эта традиция перешла в богослужения, которые уже проводились в храме.

Вообще же нужно знать, что прощение - важнейшая составляющая христианского мировоззрения. На утренней службе в это воскресенье вслух читают отрывок из Евангелия от Матфея. В нем говорится, что если прощать людям их грехи, то и простит Господь вас.

Традиционно Прощеное воскресенье помогает войти в пост, духовно очиститься и освободить место в сердце от груза, пробудить светлые чувства.

Еще одно название Прощеного воскресенья - Адамов день. В храмах в этот день будут вспоминать вспоминают изгнание первого человека из рая за невоздержание и непослушание - также намек на грехи, которые совершают люди.

Как и у кого правильно просить прощения

Во-первых и в-главых, в Прощенное воскресенье просить прощения нужно у своих детей и родителей. Во вторую очередь, у своих родственников и близких друзей. А затем - у всех остальных.

В идеальном варианте просить прощения надо лично. Однако в современном мире допускается это делать и по телефону.

Человек может или сформулировать свою вину. Или же просто извиниться - за все. Чаще люди говорят: "Прости меня, пожалуйста". На это принято отвечать: "Бог простит и я тебя прощаю".

Прощенное воскресенье в народе считается хорошим днем для прощения долгов, если должник находится в трудном материальном положении.

Прощенное воскресенье 2020: открытки, картинки, гифки

Ниже для удобства читателей мы публикуем открытки и картинки на русском и украинском языках, которые можно отправить всем своим близких и друзьям.