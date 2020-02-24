Экстрадиция из Болгарии фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк, гражданина Украины Алексея Левина отложена. Отсрочка связана с апелляцией на решение суда об экстрадиции.

Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Левина Михаил Величко.

22 февраля суд болгарского города Бургас постановил экстрадировать в Украину задержанного ранее Левина - подозреваемого в причастности к убийству Гандзюк.

Однако прокурор заявил, что защита Левина имеет право обжаловать решение суда. Этим адвокат и воспользовался.

"Экстрадиция Левина откладывается, клиентом принято решение подать апелляцию на решение болгарского суда о его экстрадиции по запросу Офиса ГПУ в Украину", - написал Величко.

Как писала "Страна", Левина задержали в Болгарии 24 января этого года.

Мы рассказывали о ходе расследования дела Гандзюк и разбирались. что означает задержание одного из ключевых фигурантов по этому произвосдству.