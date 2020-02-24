В МВД рассказали, как действовать, если номерной знак вашего транспортного средства утерян или украден.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Для восстановления поврежденных, утерянных или украденных номерных знаков транспортного средства в любой территориальный сервисный центр МВД необходимо предоставить:

1. Паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства также предоставляется справка о регистрации места жительства лица) или:

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное жительство;

вид на временное жительство;

удостоверение беженца;

удостоверение личности, нуждающейся в дополнительной защите;

удостоверение личности, которой предоставлена временная защита;

2. Идентификационный код владельца транспортного средства.

3. Свидетельство о регистрации транспортного средства.

4. В случае кражи - справку об утере номерных знаков, выданную в отделении Нацполиции;

5. В случае утери - письменное пояснение обстоятельств утери документа.

Если владельцем транспортного средства является юридическое лицо, предоставляется акт служебного расследования.

Обязательно предоставляется транспортное средство для экспертного осмотра.

Администратор сервисного центра МВД после внесения соответствующей информации в базу данных АІС "Номерной знак" проводит перерегистрацию транспортного средства. Вместо утерянных или непригодных для пользования номерных знаков на основании заявления владельца или его представителя выдаются новые свидетельство о регистрации и номерные знаки.

Найденные номерные знаки после выдачи новых считаются недействительными и их необходимо сдать в сервисные центры МВД.

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