В сети интернет опубликовано новое видео с концерта российского рэпера Face в Лондоне. На нем хорошо заметно, как младший сын Петра Порошенко Михаил повторяет за артистом слова песни "Бургер".

Видео разместил в своем Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Ролик снят со сцены, видимо, кем-то из команды музыканта, и размещен в сториз Instagram-аккаунта FACE. В первом ряду у сцены в такт музыке жестикулирует Михаил Порошенко, речитативом произнося текст:

Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге.

Она жрет мой х@й, как будто это бургер.

Видео: Facebook/ dubinskyi

Ролик Дубинский коротко прокомментировал: "Хороший ракурс".

Посетители страницы нардепа начали под роликом постить фотожабы - например, из фальшивого аккаунта Петра Порошенко с требованиями разместить анкету Михаила на сайте "Миротворец" и признать его агентом Кремля.

Ранее "Страна" сообщала, что на лондонском концерте рэпера Михаил выскакивал на сцену.

Мы также рассказывали, кто такой и о чем поет Face, с которым танцевал сын Порошенко.