Появилось видео, как сын Порошенко поет про х@й и бургер на концерте российского рэпера в Лондоне
В сети интернет опубликовано новое видео с концерта российского рэпера Face в Лондоне. На нем хорошо заметно, как младший сын Петра Порошенко Михаил повторяет за артистом слова песни "Бургер".
Видео разместил в своем Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.
Ролик снят со сцены, видимо, кем-то из команды музыканта, и размещен в сториз Instagram-аккаунта FACE. В первом ряду у сцены в такт музыке жестикулирует Михаил Порошенко, речитативом произнося текст:
Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге.
Она жрет мой х@й, как будто это бургер.
Видео: Facebook/ dubinskyi
Ролик Дубинский коротко прокомментировал: "Хороший ракурс".
Посетители страницы нардепа начали под роликом постить фотожабы - например, из фальшивого аккаунта Петра Порошенко с требованиями разместить анкету Михаила на сайте "Миротворец" и признать его агентом Кремля.
Ранее "Страна" сообщала, что на лондонском концерте рэпера Михаил выскакивал на сцену.
Мы также рассказывали, кто такой и о чем поет Face, с которым танцевал сын Порошенко.