В матче 37-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги МХК "Динамо", считаясь аутсайдером встречи, уверенно обыграл "Ледяных Волков", отправив в ворота противника 4 шайбы.

Украшением матча стала невероятная шайба от защитника харьковчан (и экс-игрока "Ледяных Волков") Руслана Лисина, который забросил в ворота Максима Дуве с нейтральной зоны, сообщает пресс-служба УХЛ.

На официальном канале УХЛ на YouTube опубликовали видео этого гола. Казалось, что вратарь "Ледяных Волков" контролирует ситуацию, но шайба непонятным образом перелетела через его руку и оказалась в сетке.

Видео: youtube.com

Напомним, что на видео попала невероятная шайба в стиле "лакросс" от форварда хоккейного "Днепра" Александра Шибаева.

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