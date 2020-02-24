В северо-восточной части Чернобыльского заповедника сохранились бореальные (то есть таежные) леса с моховыми болотами. На ковре из мха там можно отыскать клюкву.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Таежные, или бореальные, леса - это полоса хвойной растительности, которая окружают земной шар в высоких северных широтах примерно от 50° до 70° северной широты. Таежные леса образуют экорегион, который простирается по всей Канаде и всей Северной Европе. Таежные леса - крупнейший в мире наземный биом. Он составляет более четверти лесных угодий на планете.

Такой тип лесов есть и под Чернобылем, где пейзажи местами похожи на финские или карельские.

Фото: Сергей Жила

На зеленом сфагновом коврике таких участков можно отыскать клюкву. Этой ягодой любят лакомиться почти все звери и птицы.

После зимы мерзлая клюква становится еще вкуснее. А еще говорят, что клюква, как и полесская женщина, с возрастом становится все вкуснее.

Ранее "Страна" рассказывала, что из-за аномально теплой зимы в Чернобыльском заповеднике в конце февраля зацвели мартовские подснежники.

Также мы показывали, какие красивые опята растут в зоне отчуждения. Правда, есть их нельзя.