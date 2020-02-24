Бывший продюссер и в прошлом один из самых могущественных людей Голливуда Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным по двум пунктам обвинения из пяти - изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени. Теперь ему грозит реальный срок. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

При этом 67-летний Вайнштейн оправдан по самым серьезным обвинениям - изнасилование первой степени и хищническом сексуальном насилии.

Во время суда Вайнштейн не признавал себя виновным в домогательствах к его бывшей ассистентке Мими Хэйли и изнасиловании Джессики Манн, которая тогда надеялась сделать карьеру актрисы.

Впереди у бывшего продюссера - суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в 2013 году.

Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна взорвался в октябре 2017 года. О претензиях различной тяжести к продюсеру заявили более 80 женщин, включая таких кинозвезд как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. Его дело вызвало шквал частных публичных обвинений в адрес других известных мужчин, тем самым дав начало всемирной кампании против сексуальных домогательств под хэштегом #MeToo.

Также мы сообщали, что 30 актрис возьмут у Вайнштейна $25 млн и откажутся от обвинений в домогательствах.