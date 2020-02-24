Около 35 матчей серии А и другие встречи итальянской футбольной лиги, кроме любительских, будут сыграны, несмотря на коронавирус. Однако скорее всего они пройдут без зрителей. Такое решение приняли спортивные чиновники страны, чтобы не сорвать подготовку сборной Италии к Евро-2020.

Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

Министерство спорта и руководство итальянской Федерации футбола рассмотрели все возможные варианты выхода из ситуации: от переноса матчей до проведения игр в регионах, где не выявлены заболевшие новым вирусом. Однако в итоге было принято решение проводить матчи без зрителей, с соблюдением всех норм эпидемиологической защиты.

Президент Федерации футбола Габриэле Гравина и президент Серии А Паоло Даль Пино представили соответствующий проект премьер-министру Джузеппе Конти. Тот, при одобрении министерства здравоохранения, подписал декрет о проведении матчей.

Таким образом, 26-й тур Серии А пройдет в ближайшие выходные.

Несмотря на принятое решение, переносов избежать не удалось. Отмененные ранее матчи "Торино" - "Парма" и "Верона" - "Кальяри" состоятся 4 либо 11 марта.

Игра "Аталанта" - "Сассуоло" пройдет 18 марта. А "Интеру" и "Сампдории" удастся помериться силами лишь 20 мая.

Как писала "Страна", в Италии от коронавируса умерли уже шесть человек.

Мы также сообщали, что генконсульство Украины в Милане остановило работу из-за Сovid-19.