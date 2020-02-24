В столице сообщили о подозрении в подделке документов при открытии счетов (ч. 1 ст. 358 УК Украины) бывшему начальнику сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" .

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что бывший начальник сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" подделывал официальные документы, а именно – расписки об открытии банковского счета и выпуске карты путем подписания указанных расписок вместо лица, указанного в договоре об открытии счета. В результате на имя лиц, которые не обращались в финансовое учреждение, были открыты карточные счета, на которые в дальнейшем зачислялись средства с целью дальнейшего обналичивания.

Общий оборот денежных средств по указанным счетам составил около 80 млн гривен.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются источники происхождения средств и другие обстоятельства использования счетов, открытых противоправным способом, отметили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Напомним, что прокуратура объяснила причину обысков в офисах крупнейшей букмекерской конторы Украины.

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