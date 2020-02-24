В Харьковской области перевернулся грузовик DAF с полуприцепом, перевозивший 180 свиней. ДТП произошло в понедельник, 24 февраля, в с. Коробочкино Чугуевского района. В результате аварии часть живонтых погибла. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

"В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир транспортного средства. Его доставили в местную больницу", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что 32-летний водитель не справился с управлением. Информация об аварии зарегистрирована в Чугуевском отделе полиции. Правоохранители изучают обстоятельства инцидента.

Фото: hk.npu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Одесской области пьяный полицейский на мотоцикле устроил смертельное ДТП.

Также мы сообщали, что в Никополе подросток на велосипеде въехал в яму и оказался под колесами микроавтобуса.