Во Всемирной организации здравоохранения считают, что эпидемия коронавируса COVID19 пошла на спад. По данным ВОЗ, ее пик пришелся на 23 января - 2 февраля.

Об этом говорится в официальном Twitter организации.

В ВОЗ заявили, что после прохождения пика эпидемия COVID19 неуклонно снижается. Также в микроблоге сказано, что смертность в эпицентре эпидемии в несколько раз выше, чем за его пределами. В Ухане она составляет 2-4%, в других городах и регионах - 0,7%.

Кроме того, эксперты ВОЗ установили: для людей с легкой формой заболевания COVID19 время восстановления составляет около двух недель, а переболевшие тяжелой формой выздоравливают в течение трех-шести недель.

В результате заражения новым вирусом никаких существенных изменений в ДНК не происходит.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-хронику ситуации с вирусом, который подбирается все ближе к украинским границам.

Ранее мы рассказывали, что в Ухане зафиксированы уже сотни случаев повторного заражения коронавирусом.