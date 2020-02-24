В Днепре неизвестные на внедорожниках Mercedes Geländewagen, которых остановила полиция, открыли стрельбу и скрылись с места.

Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает Днепр оперативный.

Происшествие случилось около 17:15 на улице Титова возле школы №89, неподалеку от пересечения с пр. Поля. Полиция остановила два черных джипа Geländewagen и еще одно авто.

Из авто открыли стрельбу. Прозвучали несколько выстрелов, которые серьезно напугали людей. Затем внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости.

Участников инцидента, которые были в шортах, разыскивают. В Днепре ввели план "Сирена".

По предварительным данным, автомобиль, на котором скрылись неизвестные находится в розыске.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве мужчина устроил стрельбу по прохожим из пневматического оружия.

Также мы сообщали, что после стрельбы в Мукачево в город вошли силы Нацгвардии, улицы будут патрулировать круглосуточно.