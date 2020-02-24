Двое серьезно травмированных и одна погибшая. ГСЧС отчиталась о дне непогоды в Украине
В Украине в результате непогоды уже есть одна погибшая в Одессе и двое серьезно травмированных в других городах. В Кропивницком и Херсоне поваленные ветром деревья придавили женщину и ребенка.
Об этом сообщает в Facebook Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным Украинского гидрометцентра, 24 февраля местами бушевал сильный ветер, порывы которого достигали 25-28 м/с. В Кропивницком из-за сильного ветра упало дерево и травмировало женщину. Прибывшие на место происшествия спасатели убрали рухнувший ствол и помогли медикам положить пострадавшую на медицинские носилки.
А в Херсоне в результате падения дерева были травмирован ребенок 2007 года рождения. Маленькую жертву стихии тоже доставили в больницу.
В связи с несчастными случаями ГСЧС призвали без лишней необходимости не выходить на улицу в период объявления штормового предупреждения. А также следить за передвижением своих детей и объяснить им, что нельзя находиться возле деревьев, столбов, билбордов и металлических киосков в случае сильных порывов ветра.
Как писала "Страна", сегодня в Одессе не только погибла женщина, но и был нанесен значительный ущерб инфраструктуре города и имуществу людей. А в Николаеве ураган обрушил мост.