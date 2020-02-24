После наезда автомобиля на масличное карнавальное шествие в немецком городе Фолькмарзене, что в федеральной земле Гессен, пострадали более 30 человек. Ранее СМИ передавали о 15 раненых.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на немецкую прессу.

В разгар праздничного шествия водитель - мужчина в возрасте от 20 до 30 лет - въехал в толпу, протаранив ограждение. Сразу после инцидента речь шла о 10 раненых. По уточненным данным, пострадавших в три раза больше.

Представитель местной полиции рассказал журналистам, что водитель автомобиля уже задержан. А очевидцы наезда утверждают, что водитель специально направлял машину на детей.

Подобные акции устрашения для Западной Европы не в новинку. Напомним, в 2016 году, 14 июля, грузовой автомобиль врезался в толпу на знаменитой Английской набережной во французском курортном городе Ницца. Тогда погибли около сотни человек.

А двумя годами позднее в немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей, убив трех человек и ранив 50.