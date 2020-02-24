Украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" покрыл малиновый снег. Ученые объясняют, что такую окраску он приобрел из-за микроскопических снежных водорослей. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Об этом сообщается на странице Минобразования в соцсети.

"Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде раз лето), споры начинают прорастать", - гшоворится в сообщении.

Уточняется, что кроме зеленого пигмента - хлорофилла, клетки водорослей содержат еще и красный каротиновой слой, благодаря которому на снегу возникают красные пятна. Этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

"Цветение" снега способствует изменению климата. Ведь через красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей. С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается", - говорится в сообщении.

Такое явление можно наблюдать не только в Антарктиде, но и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.

Фото: facebook.com

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