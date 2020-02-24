Прокуратура в Винницкой области сообщила о подозрении шести должностным лицам Государственного учреждения "Винницкая учреждение исполнения наказаний", которых подозревают в избиении заключенного до смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как отмечается, заключенный находился в тюрьме с июля 2019 года после избрания судом меры пресечения. Как считают следователи, мужчину забили до смерти работники тюрьмы.

У госслужащих провели 9 обысков, в результате которых были найдены средства совершения преступления. В прокуратуре попросили арестовать подозреваемых. Им инкриминируют превышение служебных полномочий и убийство.

Напомним, в СИЗО Одессы до смерти забили заключенного. ГБР подозревает сотрудника изолятора. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Как сообщалось, в ГБР возбудили дело против тюремщиков, устроивших пытки онкобольной.