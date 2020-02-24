Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в феврале задекларировал 332 тысяч гривен вознаграждения за работу в качестве члена набсовета.

Об этом свидетельствуют данные в едином государственном реестре деклараций.

Согласно им, 13 февраля Лещенко получил гонорар в размере 332,063 тыс. гривен. Источником средств является работодатель в лице "Укрзализныци".

При этом в документе не указано, за какой период произведена выплата.

Фото: public.nazk.gov.ua

В 2020 году "Укрзализныця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.

Напомним, что Сергей Лещенко в январе получил от "Укрзализныци" 136 тысяч гривен.

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