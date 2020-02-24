В Киеве умерла собака, которая официально была признана самой старой в Украине. Такса по кличке Нора прожила 19 лет 8 месяцев и 18 дней. Об этом на своей странице в соцсети сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Уточняется, что такса Нора скончалась около 7:00 в понедельник, 24 февраля.

"Мы все очень переживали за Нору, периодически контактировали с ее хозяйкой, интересовались, как собачка себя чувствует, и считали каждый прожитый ею день достижением ... Такая долгая жизнь, - это достойный пример любви и заботы человека. Поэтому это достижение также и ее хозяйки - Инны Здесенко", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что такса Нора недолго носила официальный титул самой старой собаки Украины - всего с октября 2019 года, когда скончался предыдущий рекордсмен по долгожительству. Мопс по кличке Луша ушел из жизни в возрасте 19 лет и 6 месяцев.

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