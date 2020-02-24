Депутаты от "Слуги народа" хотят сделать "плавающим" налог на доходы физических лиц (НДФЛ) также известный как подоходный налог.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте № 3076, который подали в раду депутаты "СН" Андрей Холодов, Олег Воронько, Алексей Леонов и другие.

Так, в Украине собираются ввести прогрессивную шкалу налогообложения, распространенную в странах ЕС и от которой в Украине отказались в 2004 году, чтобы бороться с теневыми зарплатами.

Согласно законопроекту Максимальная ставка НДФЛ может вырасти с нынешних 18% до 27%. Отдавать государству по максимальной ставке придется гражданам в доходом больше 200 минимальных зарплат (940 тысяч гривен в месяц). В тоже время украинцам с невысокими и даже средними зарплатами (до 5 минималок, что на сегодняшний день составляет 23,5 тысяч гривен) обещают снижение подоходного налога с нынешних 18% до 15%. А те, кто сидит на минимальной зарплате и вовсе не будут ничего платить.

Кроме того, в проекте закона прописана отмена налога на депозиты включая военный сбор (всего 19,5%).

Отметим, что большинству украинцев такие нововведения на руку, так как позволят сэкономит на налогах. Скажем, сейчас те, кто получает минималку, а таких людей немало в бюджетных учреждениях, скажем, в больницах, платят с и без того скромной зарплаты 940 гривен, то есть на руки получают уже меньше 4 тысяч. Также минимальную зарплату получают многие работники частного сектора, которым доплачивают зарплаты "черным налом".

Но не стоит исключать и то, что пересмотр налоговых ставок может было первым шагом к всеобщему декларированию, которые подразумевает, что налоги будут платить не только с официальных зарплат, а со всех доходов.

"На 2021 год намечена масштабная налоговая реформа. И за "пряником" в виде сниженного подоходного налога может последовать "кнут" — всеобщее декларирование", — считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

О том, в чем на самом деле подвох в предложении депутатов отменить подоходный налог с минимальной зарплаты и депозитов читайте подробнее в нашем материале.

Также мы писали, что налоговики рассказали о 19,5% налоге для украинцев при переводе денег на карты.