Обязательную проверку температуры тела будут проходить пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией. Такое правило ввели с понедельника, 24 февраля, в связи с распространением коронавируса в Италии. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает "Интерфакс-Украина".

"Нами принято решение, и сегодня с 20:00 часов все прямые рейсы… все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку… Я подчеркиваю, это аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Из других аэропортов ни одни регулярные рейсы не выполняются", - сказал Дейнеко во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавируса.

Напомним, по последним данным в Италии зафиксировано 224 случая инфицирования коронавирусом. Шестеро заболевших скончались. По данным МИД, среди украинцев в Италии нет зараженных коронавирусом.

Также "Страна" писала о том, что украинцев призвали воздержаться от поездок в Италию и Иран из-за коронавируса.