На сегодня в Украине не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Все эвакуированные в Новых Санжарах чувствуют себя хорошо и признаков ОРВИ ни у кого нет.

Об этом заявили представители Минздрава во время брифинга по поводу ситуации с распространением коронавируса в понедельник, 24 февраля.

Кроме того, сообщается, что в Украине готовы 12 тысяч мест в инфекционных больницах. Также в МОЗ заявили, что тестов для выявления коронавируса в стране достаточно.

Сообщается, что по состоянию на 09:00 24 февраля, в Италии, которую охватил вирус, не было выявлено ни одного заразившегося гражданина Украины. Пограничники говорят, что с 20:00 24 февраля все пассажиры прямых рейсов из Италии будут проходить проверку с использованием инфракрасных термометров (аэропорты Борисполь и Жуляны). В местах наибольшего пересечения границы украинцами из Италии введут температурный скрининг.

Также стало известно, что с 08:00 25 февраля в автомобильном пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией, через который ездят заробитчане (около 500 микроавтобусов в неделю), тоже начнут проверять температуру у пересекающих границу. На границе с Венгрией есть еще три пункта пропуска, они менее активны, но пограничники обещают, что будет принимать меры и там. Пограничников обещают оснастить специальными защитными респираторами.

Возле пунктов пропуска оборудованы изоляторы, откуда помещенных будут доставлять в инфекционную больницу, где будут брать анализы у тех, у кого заподозрили коронавирус.

В Госпогранслужбе говорят, что, если кто-то из задержанных с подозрением откажется от госпитализации на время выяснения - то пограничники сделают его публичным, начнут транслировать стрим.

Также сообщается, что в провинции Хубэй остались еще украинцы и МИД сейчас работает с ними и выясняет потребуется ли повторная эвакуация. В Минздраве хотят возобновлять систему готовности к реагированию на эпидемиологические, радиационные, токсикологические опасности. Возобновлять санитарно-эпидемическую службу не будут.

"Страна" следит за эпидемией коронавируса в мире и Украине в режиме онлайн.

Напомним, МИД Украины из-за распространения коронавируса не рекомендовал украинцам посещать Италию и Иран. Как сообщалось, в Италии от коронавируса умерла онкобольная женщина, став его шестой жертвой в стране.