У группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 есть свидетель, который видел запуск ракеты по Boeing.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на руководителя Объединенной следственной группы Фреда Вестербеке.

Отвечая на вопрос, есть ли у следствия очевидцы запуска ракеты по самолету Вестербеке заявил, что есть. Однако, он отказался отвечать, сколько у следствия есть таких свидетелей. "Я бы сказал, у меня есть очевидец. Но сколько, я не сказал, сколько", - ответил он на уточняющий вопрос.

По словам Вестербеке, у следствия нет сомнений в том, что самолет сбили ракетной системой Бук, которая принадлежит 53-й бригаде вооруженных сил РФ.

Судебный процесс по катастрофе MH17 начнется в Нидерландах 9 марта.

Напомним, что по этому делу прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам.

При этом у Рябошапки заявили, что в следствии о сбитом Боинге MH17 участвуют 4 опытных украинских прокурора.