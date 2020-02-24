Правоохранители проверяют причастность экс-главы МИД Украины Леонида Кожары к смерти генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого, которого 21 февраля нашли застреленным в доме бывшего министра в Чайках Киевской области. Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на пресс-службу полиции.

"Мы проверяем всех граждан, которые находились в доме в то время", - сказали в ведомстве.

По данному факту продолжается следствие и назначен ряд экспертиз. Проверяются разные версии, в том числе, не исключается версия самоубийства.

Как добавили в полиции, все, кто был во время убийства в доме, допрошены, но о предъявлении подозрения кому-либо пока речь не идет.

Напомним, после того, как Старицкого обнаружили застреленным в доме бывшего главы МИД 21 февраля, дело расследовали как самоубийство. Но позже правоохранители переквалифицировали дело по статье "Умышленное убийство".

Также мы сообщали, что известно об снователе рекламной империи с миллиардными оборотами Сергее Старицком, который погиб в доме экс-министра Кожары.