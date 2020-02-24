В немецком городе Фолькмарсен во время проведения карнавала в Розенмонтаг (последний день масленицы) в толпу людей врезалась машина. Пострадали 15 человек, среди них есть дети.

Как передает DW, полиция практически сразу взяла под стражу виновника.

Фото: twitter.com/Xy5Z89

Очевидцы утверждают, что перед тем, как врезаться в толпу, серебристый универсал "Мерседес" набрал скорость. После того, как были сбиты люди, транспорт проехал еще около 30 метров, пока полностью не остановился.

Фото: twitter.com/Xy5Z89

На данный момент правоохранители выясняют, является ли инцидент террористическим актом. На месте происшествия работают несколько отрядов полицейских.

Фото: twitter.com/Xy5Z89

Ранее мы писали, что в Днепре военный грузовик "Урал" столкнулся с автомобилем Porsche Cayenne, который остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешехода. ДТП произошло на проспекте Ивана Мазепы и попало на видео.

Также "Страна" писала, что 8 февраля в Венгрии произошла авария с украинцами, в результате которой погибли два человека. Еще семь получили ранения разной степени тяжести.