Во вторник, 25 февраля, на большей территории Украины ожидается пасмурная погода без осадков. Дожди накроют лишь западные регионы страны и Житомирскую область. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также синоптики предупреждают, что 25 февраля в Украине, кроме северных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от -3 до +2 градусов. Днем на большей части Украины потеплеет до +4-7 градусов, на юге - до +9. Теплее всего будет в Закарпатье, Прикарпатье и Черновицкой области, где прогреется до +11.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что из-за очень нервной Юлии в Украину придут штормовой ветер, дождь и снег.

Также мы сообщали, что синоптики предупредили о шторме и волнах в 4 метра на Черном и Азовском морях.