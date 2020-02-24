Во вторник осадки ждут на западе Украины, но сильный ветер сохранится. Карта погоды
Во вторник, 25 февраля, на большей территории Украины ожидается пасмурная погода без осадков. Дожди накроют лишь западные регионы страны и Житомирскую область. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Также синоптики предупреждают, что 25 февраля в Украине, кроме северных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).
Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от -3 до +2 градусов. Днем на большей части Украины потеплеет до +4-7 градусов, на юге - до +9. Теплее всего будет в Закарпатье, Прикарпатье и Черновицкой области, где прогреется до +11.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" писала о том, что из-за очень нервной Юлии в Украину придут штормовой ветер, дождь и снег.
Также мы сообщали, что синоптики предупредили о шторме и волнах в 4 метра на Черном и Азовском морях.