Молодым человеком, который вышел на сцену к рэперу из России Face на концерте в Лондоне, оказался младший сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил.

Более качественные кадры с выступления, чтобы откинуть все сомнения, опубликовал правозащитник Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

"Друзья, у кого были сомнения, похож или нет, вашему вниманию в хорошем качестве сын Порошенко, во время войны веселящийся на российской вечеринке в клубе Лондона", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Михаил поднимается на сцену к Face, который говорит "русские в Лондоне, епта". После этого парни поют строки из песни "Гоша Рубчинский".

"Гоша Рубчинский, я — как Гоша Рубчинский (Гоша!)", - прокричал Порошенко-младший в микрофон, который дал ему сам артист.

Гоша Рубчинкий - известный российский дизайнер. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции "Империя зла" стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Считается, что он ввел в моду в мире на кириллицу и русские надписи на одежде.

Видео: facebook.com/kryukova

Ранее мы писали, что кадры с выступления Face в Лондоне опубликовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. Однако тогда люди усомнились в том, что молодой человек, вышедший на сцену - действительно сын Порошенко. Причиной этого стало плохое качество записи.

Также "Страна" рассказывала в своем материале, о чем поет российский рэпер Face, с которым танцевал сын Порошенко.