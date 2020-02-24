Скандальный украинский телеведущий Остап Дроздов, который назвал президента "отрыжкой советской эпохи", заявил, что бывшие избиратели Виктора Януковича спустя годы стали голосовать за Владимира Зеленского, чтобы устроить глобальный антимайдан. По его словам, они являются "внутренними коллаборантами".

Об этом он сообщил на своей странцие в Facebook в понедельник, 24 февраля.

Как отметил Дроздов, в 2010 году за Януковича проголосовали 12,4 млн человек, а в 2019 году за Зеленского уже 13,5 млн человек, что, по его мнению, значит, что за одно десятилетие к числу "антимайдана" прибавился еще 1 млн человек.

"Ровно 6 лет назад, в конце февраля-2014, Янукович навсегда осел в России. Но дух остался. И вот на календаре 2020. Дух Януковича живет как раз потому, что в своем большинстве наша страна так и осталась антимайданной. Этих миллионов людей что тогда, что сейчас возмущают и раздражают любые народные сдвиги в сторону украинского. Им это чуждо. Они потихоньку осуществляют свои маленькие антимайданчики на уровне вытянутой руки, сознательно игнорируя украинский повестку дня. А когда приходит время выборов, то все эти миллионы антимайданних людишек эпохи Януковича устраивают свой глобальный антимайданище. Избиратели Януковича стали избирателями Зеленского. Это те же люди. Это тот сам антимайдан, только в зеленых цветах, а не бело-голубых. Это те самые миллионы людишек, которые за последнее десятилетие успели нарастить +1 млн достойной замены в лице нев@бенной молодежи и таких же телебаранов". - написал он.

По словам Дроздова, место Януковича никогда не будет пустым. Сейчас его занимает Зеленский, а потом лидеры ОПЗЖ Бойко или Медведчук.

"Фамилия - дело вторичное, пока первичной является нерушимая глыба 12-13 млн. Это надежная пост-советская электоральная база совкоизбирателей для совкокандидатов. На этой поляне безотказного силоса пастись - не перепастись", - отмечает телеведущий.

Кроме того, по мнению Дроздова, эти люди являются внутренними коллаборантами и поэтому они враги №1.

"Вечная драма нашей страны заключается в борьбе на два фронта. Причем внутренний фронт видится мне №1. Антимайдан – это не Янукович. Это условное название для стабильно крупной части общества, которое обществом то и зваться не может, поскольку является просто населением. Открыто или скрыто пророссийским. Украинское дело (назовем это так) обречено на постоянный дуализм с внутренним антимайданом, который давно перерос в четкую идеологию неприятия всего украинского", - сетует Дроздов.

По мнению журналиста, "воинствующее меньшинство" должно скорее вступить в борьбу, чтобы нейтрализовать антимайдан, добавив, что не его одного злят 13 млн украинцев, которые соглашаются жить в пророссийской Украине.

Скриншот: Facebook/Остап Дроздов

Напомним, ранее скандальный журналист Остап Дроздов заявил, что "русскоязычные украинцы должны исчезнуть как вид".

При этом, несмотря на все резонансные высказывания Дроздова о жителях Донбасса, Нацсовет по ТВ заявил, что не будет проводить проверку канала Порошенко.