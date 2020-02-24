Сегодня, 24 февраля, полицейский участок в 13-м округе Парижа блокировали. Это произошло после того, как пришедший туда подать жалобу о краже китайский турист почувствовал себя плохо.

Об этом 24 февраля передает французский телеканал BFMTV.

По данным телеканала, здание полицейского участка будет блокировано из соображений безопасности до тех пор, пока вызванные туда медики будут выносить вердикт о том, не заражен ли китайский турист остроинфекционным коронавирусом Covid-19.

Позже появилось сообщение, что причиной плохого самочувствия туриста из Китая стал не коронавирус, сообщает портал France Info.

Кстати, на автовокзале в Лионе остановлен междугородний автобус, который ехал из итальянского города Милана. Один пассажир этого автобуса отправлен на проверку в связи с подозрением на заражение Covid-19. Автобус отогнан на стоянку, вокруг него установлен периметр безопасности, однако весь вокзал не перекрыт.

По последним данным, Италия вышла на третье место после Китая и Южной Кореи по количеству зараженных вирусом Covid-19. Там насчитывается 224 подтвержденных случая заражения, пятеро пациентов скончались.

Напомним, что украинцев призвали воздержаться от поездок в Италию и Иран из-за коронавируса.

Также мы писали о том, что украинцы в Италии рассказали о панике в стране из-за вспышки коронавируса.