В Италии зафиксирован шестой случай смерти от болезни, вызванной китайским коронавирусом. Очередной жертвой стала женщина из Крема. Положительный тест на коронавирус она получила в воскресенье, а в понедельник скончалась. При этом уточняется, что женщина страдала онкологией, поэтому клиническая картина уже была нарушена. Об этом сообщает RAI.

Также уточняется, что количество заболевших в Италии достигло Зафиксировано 224 человека. Больше всего заболевших в Ломбардии - 172.

Напомним, Италия стала третьей страной в мире по количеству инфицированных коронавирусом после Китая и Южной Кореи.

Ранее "Страна" писала о том, что МИД Украины из-за распространения коронавируса не рекомендомал украинцам посещать Италию и Иран.

Также мы сообщали, что иранский депутат сообщил о 50 погибших в стране от коронавируса. В местном Минздраве это опровергают.