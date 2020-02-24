На Одессу, где уже прошел сильный ураган, с моря надвигается пылевая буря. Ветер снова усиливается.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Как отмечается, ветер дует с северо-запада, скорость 16 м/с, порывы - до 24 м/с.

"Это восемь-девять баллов по шкале Бофорта — очень крепкий шторм", - говорится в сообщении.

Фото: dumskaya.net

Как писала "Страна", в понедельник утром, 24 февраля, в Одессе и области начался сильный ураган, из-за чего произошло множество ЧП в различных уголках региона. В результате погибла пенсионерка.

Ранее синоптик рассказала, что в Украине ожидается штормовой ветер, дождь и снег, которые пригонит циклон "Юлия", а завтра, 25 феврали, с запада Европы очередной циклон принесет атмосферный фронт.

Также мы писали, что синоптики предупредили о шторме и волнах в 4 метра на Черном и Азовском морях.