Спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев заявил, что правоохранители готовят ряд новых подозрений участникам беспорядков в Новых Санжарах, в результате которых пришлось госпитализировать 5 человек.

Как передают "Украинские новости", вместе с ними на нарушителей правопорядка составят административные протоколы.

"Части граждан, которые были освобождены и находятся дома, готовятся проекты подозрений и административные протоколы за нарушение общественного порядка", - сказал он.

В то же время Сулаев отказался называть количество человек, которым будут вручены подозрения, а сколько – выписаны административные протоколы.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах заявил, что эвакуированным из Китая украинцам запрещено передавать продукты, поскольку это может вызвать у них диарею.

Также "Страна" писала, что в госпитале "Новые Санжары" у одной из проходящей карантин иностранки произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни. После медосмотра пациентке вызвали "скорую".