Сильный ветер обрушил мост в Николаеве. Фото: vn.mk.ua

Из-за урагана в Николаеве обрушилась часть пешеходного понтонного моста, сообщает местное издание "Вечерний Николаев".

Вероятно, что причиной падения части моста стали сильные порывы ветра. Подход к мосту со стороны Набережной оградили лентой.

Отмечается, что в Николаеве свирепствует североевропейский циклон. Порывы шквального ветра повалили десятки деревьев. Результат разгула стихии - перегороженные улицы, оборванные электропровода, проломанные автомобили.

Пострадало также админздание на Соборной площади, повреждены балконы, ряд помещений — аварийные.

Фото с vn.mk.uaФото с vn.mk.uaФото с vn.mk.ua

Фото: vn.mk.ua

Напомним, что в Одессе из-за сильного урагана погибла женщина, ветер срывает крыши домов и уничтожает машины.

Также мы публиковали предупреждение синоптика о том, что в Украину идут штормовой ветер, дождь и снег.

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