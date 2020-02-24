В Николаеве ураган обрушил мост, переломал деревья и повредил авто. Фото
Из-за урагана в Николаеве обрушилась часть пешеходного понтонного моста, сообщает местное издание "Вечерний Николаев".
Вероятно, что причиной падения части моста стали сильные порывы ветра. Подход к мосту со стороны Набережной оградили лентой.
Отмечается, что в Николаеве свирепствует североевропейский циклон. Порывы шквального ветра повалили десятки деревьев. Результат разгула стихии - перегороженные улицы, оборванные электропровода, проломанные автомобили.
Пострадало также админздание на Соборной площади, повреждены балконы, ряд помещений — аварийные.
Фото: vn.mk.ua
Напомним, что в Одессе из-за сильного урагана погибла женщина, ветер срывает крыши домов и уничтожает машины.
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