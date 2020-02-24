С сегодняшнего дня, 24 февраля, в США ввели более жесткие правила выдачи гринкарт.

Гринкарта - это американский вид на жительство. Документ позволяет иностранцам находиться в Штатах легально, работать и пользоваться всеми благами, а также претендовать на получение гражданства.

"Страна" рассказывает о новых правилах выдачи гринкарт, которые могут затронуть сотни тысяч украинцев, мечтающих уехать за американской мечтой.

Новые правила получения гринкарт 2020

США считается одной из самых привлекательных стран мира для эмиграции. Иностранцев страна прельщает высоким уровнем жизни, качественным образованием, возможностью найти работу с хорошим доходом, дешевыми и долгими кредитами, демократическими свободами и многим другим.

По статистике в США живет около миллиона украинцев по национальности: часть из них уже американские граждане, часть - имеют украинский паспорт. Сколько наших находятся в Штатах нелегально - нет данным. Зато известно, что украинцы и россияне из года в год выходят в топ иностранцев, которые участвуют в лотерее гринкарт.

Ликвидация этого розыгрыша, построение стены на границе с Мексикой, ужесточение миграционной политики США - все это было предвыборными обещаниями Дональда Трампа. Однако грядущей осенью в Штатах уже новые выборы президента, а выполнены еще не все старые обещания. Поэтому у Трампа бросились наверстывать упущенное.

У американских граждан действительно есть высокий запрос на ужесточение миграционной политики. Коренные жители США недовольны тем, что государство растрачивает деньги на приезжих, спонсирует иностранцев. Эти средства, по их мнению, могут уходить на их семьи.

В качестве ответа летом 2019 года помощник президента США Стивен Миллер выступил с инициативой: отказывать во въезде или выдаче гринкарты, отталкиваясь от уровня дохода иностранца. А именно учитывать, сколько он зарабатывает и пользуется ли американскими программами социальной помощи. К таковым относятся социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

Миллер в своем предложении отталкивался от закона об иммиграции 1882 года. Он позволяет правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на государственном содержании. Под нее подпадут иммигранты, которые получали социальные выплаты в течение более чем 12 месяцев за последние три года.

Данная практика - не легализовать в стране откровенно бедных людей - распространена во многих странах мира. Негласно в Европе получить статус беженца или резидента намного проще, если не претендовать на социальные выплаты от европейской страны. Тем, кто получают российское гражданство по программе соотечественников, полагаются солидные подъемные. Но люди тоже стараются от них отказываться. Это повышает шансы на одобрение.

Начали завязывать с "аукционом щедрости" и в США. Фактически сегодняшнее нововведение означает, что теперь легализоваться в Штатах смогут только обеспеченные иностранцы. Тогда как большая часть украинцев на гринкарту больше рассчитывать не сможет. Наши граждане сплошь и рядом ориентируются или на дотации от США, или бесплатную медицину, или все вместе.

Закон не имеет обратной силы, поэтому те, кто уже имеет гринкарту, могут не беспокоиться. А вот участников последней лотереи закон затронуть может. Но только тех, кто проживал в США и мог получать их соцвыплаты. Тех, кто участвовал в розыгрыше удаленно, находясь условно в Киеве или Харькове, новшество не коснется.

Беременным въезд уже запрещен

В конце января этого года в США ужесточили въезд для беременных. Родительный туризм в США широко популярен среди обеспеченных украинок. Рождение ребенка в Штатах дает ему права в будущем получить американское гражданство.

Такой лазейкой, например, пользовался бывший министр транспорта Украины Владимир Омелян - двое его детей родились в США. Но сейчас эту контору уже тоже прикрыли.

Сотрудникам американских консульств поручено выявлять беременных. Давать визы теперь будут только для тех будущих мам, которые хотят рожать в Штатах по медицинским показателям. Но в этом случае женщина должна будет подтвердить, что у нее есть достаточно денег.

Белый дом, анонсируя эту миграционную инновацию, отнес родительный туризм к угрозе национальной безопасности.

"Индустрия "родильного туризма" угрожает перегрузить ценные больничные ресурсы и зачастую связана с преступной деятельностью. Закрытие этой иммиграционной лазейки позволит бороться с этими злоупотреблениями и в конечном счете защитить Соединенные Штаты от угроз национальной безопасности, создаваемых "родильным туризмом". Это также защитит американских налогоплательщиков от растрачивания их с трудом заработанных долларов на финансирование прямых и косвенных расходов, связанных с "родильным туризмом", — говорилось в сообщении.

В это же время у нового правила есть много скептиков, в том числе в самих Штатах. Сотрудники консульств не имеют права спрашивать у соискательницы визы, беременна ли она. А даже если женщина и ждет ребенка, то не факт, что она едет в США именно рожать, а не по другим делам.

Поэтому, считают комментаторы, отказывать в визе и въезде в США будут уже тем девушкам, которые откровенно беременны.