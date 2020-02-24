В Бахрейне зафиксировали первый случай заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19. Пациент, который был госпитализирован с признаками заражения, недавно прибыл из Ирана.

Об этом сообщает Gulf Daily News.

Как сообщается, у троих подданных Кувейта, которые также недавно вернулись из Ирана, по результатам анализов также выявлено заражение коронавирусом.

Также в понедельник сообщалось о первом выявленном случае заражения в Афганистане. Заболевший также недавно прибыл из Ирана.

Напомним, 19 февраля в Иране объявили о двух заболевших новым коронавирусом. Уже к вечеру они умерли. Ранее в ближневосточном регионе коронавирус обнаружили в Объединенных Арабских Эмиратах. В конце января там заразилась целая семья.

Также мы писали, что Иранский депутат сообщил о 50 погибших в стране от коронавируса. В местном Минздраве это опровергают. В связи с распространением инфекции власти Армении решили закрыть границу с Ираном.