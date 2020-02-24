За последние четыре месяца и Верховная Рада, и Кабмин растеряли почти половину доверия украинцев. Так, если и парламенту, и правительству в сентябре 2019-го доверяли почти 57% жителей страны, то в феврале 2020-го показатель снизился до 28%.

Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное Центром Разумкова.

Так, социологи 13-17 февраля опросили 2018 респондентов старше 18 лет, которые проживают в разных регионах Украины, кроме оккупированной части Донбасса и Крыма. Оказалось, что украинцы больше не доверяют, чем доверяют и Верховной Раде, и Кабинету министров.

В сентябре 2019 года парламенту ей доверяли 57% опрошенных, не доверяли ˗ 25%, а в феврале 2020 ему доверяют 28% и не доверяют 65% респондентов. Отмечается, что деятельность президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде респонденты чаще оценивают отрицательно (47%), тогда как положительную оценку ее деятельности дали 34%.

Эта оценка существенно ухудшилась по сравнению с сентябрем 2019, когда 50% граждан оценивали ее положительно и лишь 11% отрицательно. Вместе с тем, вырос уровень негативизма и в оценке деятельности других депутатских фракций и групп.

Скриншот: razumkov.org.ua

Правительству в сентябре 2019 года доверяли 57% респондентов, не доверяли ˗ 22%, в феврале 2020 ˗ ему доверяют всего 28% опрошенных, не доверяют - 64,5%.

Скриншот: razumkov.org.ua

Напомним, что касается уровня доверия президенту Владимиру Зеленскому, то он за 4 месяца опустился с 79% до 51%. При этом в феврале 2020-го ему не доверяет 41% респондентов.