В связи с распространением коронавируса В Италии и Иране Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в эти страны. А тем, кто уже там находится советуют соблюдать меры предосторожности. Об этом говорится на сайте Консульской службы и на сайте МИД Украины.

В частности, не рекомендуется посещать итальянские провинции Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей консульского учреждения Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе friend.mfa.gov.ua", - говорится в сообщении.

Также в МИД украинцев попросили отказаться от необязательных поездок в иранские города Тегеран, Кум, Арак и Гилан. А уже находящихся на территории Ирана призвали сообщить о своем местонахождении и передать контактные данные в посольство Украины в Тегеране.

Напомним, что в Италии зафиксировано уже более 200 случаев заражения коронавирусом. Пятеро заболевших скончались.

А иранский депутат сообщил о 50 погибших в стране от коронавируса, но в местном Минздраве это опровергают.