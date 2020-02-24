В Италии, где от коронавируса умерли пять человек, на консульском учете находится более 15,6 тыс. украинцев, при этом инфицированных новым видом коронавируса (2019-nCoV) среди них нет.

Об этом Украинским новостям сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Информации о заражении коронавирусом граждан Украины в Италии не поступало", - говорится в комментарии МИДа, предоставленном по запросу агентства. "На учете в Италии по состоянию на 1 января 2020 года пребывают 15 632 гражданина Украины, среди них на учете консульства в Милане - 9 158", - сказано в ответе.

В то же время МИД не ответил, планируется ли эвакуация украинцев из Италии в связи с распространением в стране коронавируса. Также внешнеполитическое ведомство не сообщило, планируются ли особые правила пересечения границы наземным и авиатранспортом, или проверки пребывающих из Италии граждан.

МИД напомнил, что медицинские службы Италии находятся в состоянии повышенной готовности и принимают все необходимые меры для преодоления последствий заражения коронавирусом и недопущения его дальнейшего распространения.

Италия стала третьей страной в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи. Премьер-министр Джузеппе Конте, комментируя чрезвычайные меры, предпринятые его правительством для локализации эпидемии (соответствующий указ был подписан 23 февраля президентом Маттареллой - Ред.), заявил, что число заболевших может увеличиться. На данный момент инфицированы 219 человек.

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