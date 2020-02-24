Несколько депутатов Закарпатского областного совета заявили, что их беспокоит ситуация с коронавирусом в Италии из-за большого количества заробитчан там, а также отсутсвия мер предосторожности на границе.

Как передает "Перший.com.ua", опасения депутатов также вызывают так называемые гастрономические туристы.

"За последние три дня эпидемия коронавируса начала сильно распространяться в Италии. Сотни микроавтобусов с заробитчанами еженедельно возвращаются из этой страны на Украину, а затем в обратном направлении увозят украинцев на заработки. Интересно, а кто-то в правительстве задумался над этой проблемой? Уверен, что они даже об этом и не слышали", - утверждает депутат Иван Чубирко.

В связи с ситуацией депутаты призывают созвать внеочередную сессию областного совета.

"В связи с ситуацией в Италии с коронавирусом, обращаюсь к председателю Закарпатского областного совета и исполняющего обязанности председателя облгосадминистрации о созыве срочной рабочего совещания с участием председателей фракций и депутатских комиссий облсовета, руководителей пограничной и таможенной служб области, управления здравоохранения и главного врача инфекционной больницы, МЧС и полиции по вопросу обеспечения пограничников и таможенников средствами защиты, медицинского поста с измерительными приборами температуры и взаимодействия всех служб области", - говорится в посте депутата Виктора Русина.

Скриншот: facebook.com/Viktor Rusyn

По его словам, с субботы на понедельник в Украину заезжает боле 1000 микроавтобусов.

Напомним, в Италии стремительно распространяется вирус Covid-19, люди в панике опустошают прилавки магазинов, а власти констатируют рост печальной статистики.

В материале "Заробитчане на выход и пустые супермаркеты" мы рассказали, как коронавирус распространяется в Италии, где живут сотни тысяч украинцев.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что сейчас творится в Италии.