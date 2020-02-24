Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в понедельник, 24 февраля, надев специальный защитный костюм, пообщалась с эвакуированными из Китая украинцами, которые проходят обсервацию в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах в Полтавской области.

Об этом на своей странцие в Facebook сообщила журналист Татьяна Высоцкая.

"Министр, которая добровольно присоединилась к зоне обсервации, чтобы продемонстрировать, что эвакуированные не несут никакой опасности, и даже ввела в сети хэштег "я вируса не боюсь", одета в защитный костюм высокого уровня защиты, который закрывает все ее лицо, руки, тело. Таких костюмов у местных врачей, которые обслуживают эвакуированных, мы не видели", - написала она.

Как отмечает журналист, министр заявила, что так ее заставили одеться эпидемиологи.

"Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у кого из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет.

Мой костюм - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которое я не имею права. Благодарна всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они тоже понимают и придерживаются всех правил. Чувствуем себя единой командой. Единственные жалобы, которые сейчас услышала, касаются разве что некоторых бытовых вопросов. Работаем над тем, чтобы обсервация в новых Санжарах стала комфортнее", - рассказала министр.

Скриншот: Facebook/Тетяна Висоцька

Кроме того, в комментарии "5 каналу" Скалецкая обвинила медиа в том, что они нагнали паники, которая привела к протестам в Новых Санжарах, медиа.

"Мы коммуникацию вели, что мы подбираем объекты в нескольких местах Украины, что они должны отвечать всем безопасным условиям.

Полностью наши действия коммуницировались и объекты, которые рассматривались, они были проанализированы так же как и этот, анализировался эпидемиологами и специалистами.

Он был запасным, когда мы поняли, что не удается разместить людей в других локациях, то работы, которые необходимо было провести, начали делать.

Относительно информирования. Давайте посмотрим, что произошло. Мы информировали, мы рассказывали наш алгоритм действий одинаковый для любого города в Украине...

Например, мы информировали, что имеем тест-системы в случае если будет подозрение на коронавирус, еще до эвакуации, мы информировали о том, что у нас есть специалисты, которые осуществляют надзор и так далее, но что мы слышали в медиа?

Мы слышали в медиа: "Ну да, они скажут, что у них есть тест-системы, но можем ли мы им верить?" И каждый раз, даже когда мы информировали, медиа шли в сопровождение такое, что мы все равно не доверяем.

Общее информирования населения было и было о том, что эвакуация будет безопасной. Выбор места, что бы он изменил? Люди бы вышли раньше на улицы, людей бы быстрее начали подстрекать, людей бы еще больше взвинтили и нагнали страха? Что бы оно дало?...

Вопрос в том хотят ли нас слышать? Или нас хотели раньше слышать, когда мы говорили, что в Украине нет установленных ни подозрений, ни коронавируса. А медиа могли слышать: "Мы не верим, их прячут". И что угодно, и когда нам так помогают в кавычках любые ютуб-каналы, фейсбуки.

Можно сколько угодно выходить на различные брифинги, мне сидеть в телевизоре. Вопрос только в том, хотят ли нас услышать", - заявила министр.

Видео: YouTube/5 канал

Напомним, 20 февраля, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет две недели в одном помещении с привезенными в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах эвакуированными из Ухани. Как выяснила "Страна", во время отсутствия Скалецкой, ее заменит первый заместитель Андрей Семиволос.

Перед этим из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.